Украинцы почти перестали покупать квартиры

Покупатели и продавцы недвижимости отреагировали на новые правила заключения сделок по купле-продаже недвижимости, введенные властями в сентябре и ноябре, пишут «Вести».

«Есть агентства недвижимости, в которые после 1 числа не поступило вообще ни одного телефонного звонка от покупателей недвижимости», — заявил президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов.

Это подтвердили и сами риелторы. «Такого упадка, как в этом месяце, на рынке недвижимости не было давно, — заверил директор АН «Брок-риелти» Дмитрий Корчев.

«Люди выжидают. Спасает только одно: до 1 февраля 2014 года Кабмин позволил совершать покупки-продажи квартир со старыми оценками. С ними мы и работаем, по новой оценке не заключили еще ни одной сделки», - отметил он.

Напомним, что с 1 ноября вступили в силу новые правила совершения сделок по купле-продаже недвижимости. Ее владельцев обязали проводить оценку стоимости квадратных метров, причем у специально сертифицированных в Фонде госимущества оценщиков. Для последних разработали специальную компьютерную программу, при помощи которой оценка осуществляется после внесения базовой информации о недвижимости: адрес, тип постройки, количество лифтов в доме, данных о внутренней отделке комнат и пр. Именно с суммы оценки, а не сделки, с начала этого месяца взимаются налоги при продаже недвижимости. Единственное исключение, которое допустили власти — это пользование до 1 февраля 2014-го так называемыми старыми оценками: теми, что были совершены до 1 ноября этого года.

Обязательная оценка — второе за эту осень революционное нововведение, коснувшееся рынка недвижимости: с 1 сентября вступило в силу постановление Нацбанка, ограничивающее максимально допустимую сумму наличных расчетов в 150 тыс. грн. Продавцов и покупателей жилья поставили перед непростым выбором: осуществлять проплату сделки через банковские счета либо указывать в договоре покупки-продажи номинальную сумму (149,9 тыс. грн), и рисковать быть обманутым второй стороной при проплате наличными.

«Все это не могло не отразиться на нашей отрасли. В августе, перед введением нацбанковского ограничения, на рынке недвижимости был всплеск, за которым в сентябре последовало затишье. Со второй половины октября украинцы снова стали торопиться завершить сделки (или хотя бы провести оценку) до введения обязательной оценки. А сейчас снова спад — в ноябре спрос на недвижимость упал практически на 20%. Хотя традиционно в сентябре–декабре каждого года количество сделок увеличивается, этой осенью активность упала где-то на четверть», — рассказал учредитель риелторской компании «Золотые Ворота» Алексей Холмецкий.