Сегодня ночью в Украине обещают до 9° мороза

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет северо-западным, 5-10 м/с, температура ночью 1-6° мороза, в западных областях местами 7-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных и восточных областях ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

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В Крыму ночью и утром дождь, днем без существенных осадков; ветер северный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и области в среду - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.