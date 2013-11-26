Британский эксперт: Украина правильно поступила, сделав паузу в евроинтерации

Об этом рассказал британский ученый, директор Института анализа и сотрудничества (Франция) Джон Лафлэнд, комментируя решение украинского правительства приостановить процесс подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

«Я считаю, это было мотивированное решение. История последних 20 лет показывает, что эти соглашения могут иметь очень негативное влияние на страны, претендующие на присоединение. Так произошло в Центральной и Восточной Европе, где экономики стран ослаблялись в этот период, а после присоединения могли оказаться колонизированными более мощными членами Европейского Союза», - заявил эксперт.

В числе таких стран ученый выделил Румынию, Болгарию, а также прибалтийские государства. Кроме того, эксперт напомнил, что Венгрия для подписания соглашения об ассоциации должна была принять ряд очень дорогостоящих изменений в промышленности, принять квоты европейского экспорта.

«Это имело крайне негативное влияние на их экономику. Затем, те же проблемы продолжались и тогда, когда они стали членами Европейского Союза. В Венгрии, например, многие предприятия закрылись, а другие - контролируются иностранными компаниями, в частности - немецкими. Мы видим, что аграрный сектор слишком страдает», - добавил он.

Отвечая на вопрос, выделит ли ЕС Украине финансовую помощь, Джон Лафлэнд заметил, что у Европы для этих целей отсутствуют средства.

«Несмотря на то, что Европа платила деньги Польше и Венгрии, она не собирается сейчас финансировать Украину. Европа не имеет денег, ее кошельки пусты. Сейчас она сама имеет большие долги, с которыми едва может рассчитаться. Конечно, в таких условиях она не будет платить кому-то еще. Если кто-то в Украине считает, что благодаря вхождению в Европейский Союз они получат золотой ключ, то ему надо еще раз задуматься», - резюмировал он.