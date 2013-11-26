Около 200 участников Евромайдана жгут костры в металлических бочках
На Евромайдане митингующие, чтобы согреться, развели огонь в металлических бочках.
Как передает корреспондент УНИАН в данный на Европейской площади находится около 200 участников акции за евроинтеграцию Украины.
Для того, чтобы люди смогли согреться, были доставлены несколько металлических бочек и дрова, а также укреплено ограждение вокруг места проведения бессрочной акции на случай попытки захвата "палаточного городка".
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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
Акции граждан, недовольных этим решением правительства, произошли по всей Украине. Во время митингов не обошлось без столкновений с правоохранителями.