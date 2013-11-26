В испанском городе Торревьеха появилась улица Украины
09:34, 26 ноября 2013Общество
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В городе проживают 2,5 тыс. украинцев.
В Испании переименовали улицу / Кадр из ТСН
В испанском городе Торревьеха появилась улица Украины.
Как сообщает ТСН, ее по случаю 80-й годовщины Голодомора открыл местный мэр вместе с украинским консулом.
Переименование улицы состоялось по просьбе украинской общины. В городе проживают 2,5 тыс. украинцев. Это около 2% жителей города, которые принимают активное участие в жизни Торревьехи.
Раньше улица носила имя испанского региона Сан Мигель де Салинас.
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