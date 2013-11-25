Экспертиза признала вменяемым подростка-убийцу из Чернигова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 ноября, на пресс-конференции сообщил прокурор Черниговской области Максим Говоруха.

"Расследование завершено, и обвинительный приговор направлен в суд", - сказал прокурор Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Чернигове пропал 4-летний мальчик. Его разыскивали более 400 работников милиции. Ребенок был обнаружен в лесопосадке района "Кордовка" в без сознания с телесными повреждениями. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу. Предварительно установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту преступления начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) - карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

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В совершении убийства ребенка подозревается 15-летний подросток, который имеет проблемы с психикой. В 12 лет парень совершил убийство пенсионера, однако избежал уголовного наказания, поскольку был признан неподсудным.

16 июня подозреваемый, находясь в изоляторе временного содержания, во время прогулки напал на охранника с “заточкой” и нанес проникающее ранение в живот. Однако охранник не растерялся и смог локализовать подростка до прибытия помощи.

По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от 5 до 12 лет заключения.