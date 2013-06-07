В Чернигове задержан подозреваемый в убийстве 4-летнего мальчика

Как передает корреспондент УНИАН, информацию, распространенную в социальных сетях, подтвердил журналистам городской голова Александр Соколов.

"Информация о задержании подозреваемого отвечает действительности. Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ведутся следственные действия", - сказал Соколов.

По информации, обнародованной в социальных сетях, в совершении убийства ребенка подозревается 15-летний подросток, имеющий проблемы с психикой.

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Мальчик пропал в Чернигове 4 июня. Ночью в дежурную часть Черниговского городского отдела внутренних дел поступило сообщение от жительницы Чернигова, что ее 4-летний сын ушел из дома гулять на улицу и не вернулся. В течение суток его разыскивали свыше 400 работников милиции. Ребенок был найден в лесопосадке района "Кордовка" в обморочном состоянии с телесными повреждениями. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу. Предварительно установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.