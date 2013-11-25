В НБУ рассказали, как удалось увеличить доверие украинцев к гривне

«В первую очередь должно быть доверие к национальной валюте. Как это доверие можно обеспечить? Только стабильностью национальной денежной единицы. В соответствии с Конституцией Украины, обеспечение стабильности национальной денежной единицы является основной функцией Национального банка. И что бы ни делалось в других отраслях, но только при условии обеспечения стабильности гривны можно вести речь о том, чтобы население отдавало преимущество именно национальной валюте», — сказал Арсенюк.

Представитель НБУ отметил, что в стране достигнута стабильная ситуация на валютном рынке, макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции, что укрепляет доверие к гривне, содействует процессам дедолларизации. В то же время Арсенюк отметил, что в значительной степени стабилизации валютного рынка, а также снижению общего уровня долларизации экономики содействовал ряд регуляторных мер, предпринятых Национальным банком за последние два года.

В частности, по его словам, дедолларизации экономических отношений способствовал запрет на выдачу валютных кредитов населению. Этот шаг, напомнил Арсенюк, был предпринят после кризиса 2008-2009 годов, когда вследствие двукратной девальвации гривны население не могло погашать валютные займы, а банки получили колоссальный объем проблемной задолженности по кредитам, что оказало негативное воздействие на состояние финансовой системы. По словам представителя НБУ, позитивный эффект оказал также запрет на указывание в рекламе цен в валютах или каких-то «условных единицах» и установлено требование номинировать все цены в гривне.

«Это психологическое влияние, если постоянно в газетах, на телевидении или еще где-то, в магазинах, мы будем видеть цены в долларах, евро, то и любой человек, находящийся в такой среде, хочет он того или нет, будет мыслить этими категориями», — пояснил Арсенюк.

Он высказал убеждение, что тенденция к дедолларизации и уменьшению интереса населения к валюте в будущем сохранится: «Естественно, мы уверены, что эти тенденции сохранятся. Наша уверенность, в первую очередь, базируется на стабильности нашей денежной единицы, на нашей уверенности, что стабильность гривны будет обеспечена. Национальный банк и в дальнейшем будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы и население, и субъекты хозяйствования отдавали предпочтение именно нашей национальной денежной единице», — резюмировал Александр Арсенюк.