Умер легендарный "майор Вихрь"

Президент Виктор Янукович соболезнует родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, разведчика, Героя Украины Евгения Березняка в связи с его смертью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Подвиг Евгения Березняка, легендарного "майора Вихря", в годы Великой Отечественной войны является примером настоящего патриотизма и самопожертвования", - говорится в соболезновании.

"В памяти всех, кто знал этого прекрасного человека, он навсегда останется яркой личностью, талантливым педагогом. Он искренне любил свою Родину и верил в ее счастливое будущее", - сообщается на сайте главы государства.

Евгени Степанович Березняк до войны работал учителем, затем возглавлял Львовский горотдел образования. В 1941 году включился в подпольную борьбу с немцами, был пропагандистом и связным. В 1943-м его направили в школу Главного разведывательного управления, после которой он возглавил группу военных разведчиков под кодовым названием "Голос". В ночь на 19 августа 1944 года группа десантировалась в Польше, под Краковом, и выполняла боевое задание 156 дней. Его команде удалось выяснить план минирования Кракова, собрать и передать информацию о дислокации нацистских армий, воздушных дивизий… Но за работу власти отплатили ему лагерями и проверками. Дело в том, что после операции Березняк попал в гестапо, но смог выбраться. За такое геройство его и заточили в фильтрационный лагерь в Подольске. Окончательно Березняка реабилитировали лишь в 1965 году. После войны он продолжил карьеру педагога, получил звание Героя Украины, активно писал статьи для газет и журналов.

Время и место похорон его родственники пока не знают. Вдова майора Екатерина Березняк рассказала, что майор умер от инсульта, пишет kp.ua.

«Смерть Евгения Степановича стала для нас неожиданностью - последние два года он болел, а тут пошел на поправку, хорошо себя чувствовал. Мы вместе планировали его 100-летие. И тут – инсульт», - рассказала она.