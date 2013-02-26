Попов поздравил легендарного разведчика с 99-летием (фото)

Легендарному разведчику, Герою Украины, генерал-майору в отставке Евгению Березняку исполнилось 99 лет.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов 25 февраля 2013 г. поздравил с днем рождения ветерана, одного из спасителей города Кракова, одного из прототипов главного героя повести и фильма «Майор Вихрь».

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