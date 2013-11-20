Строительство «Южного потока» в Сербии начнется уже в ноябре – «Газпром»

Строительство газопровода «Южный поток» в обход Украины на территории Сербии начнется уже в ноябре, сообщили УНИАН в управлении информации российского газового монополиста «Газпром» по итогам встречи в Москве главы компании Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в РФ Славенко Терзича.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено подготовке к началу строительства на территории Сербии участка газопровода «Южный поток». Было отмечено, что в настоящий момент все необходимые предварительные процедуры проведены, и строительство первого участка начнется уже в этом месяце», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Для реализации проекта на территории Сербии в ноябре 2009 года зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG (доля ОАО «Газпром» - 51%, ГП «Сербиягаз» - 49%).

В ноябре 2011 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию расположенного в республике ПХГ «Банатский Двор», которое стало первым объектом «Южного потока» и будет использоваться для обеспечения надежности поставок газа по этому газопроводу.

В октябре 2012 года было принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток» на территории Сербии.

В феврале 2013 года решением Парламента Республики Сербия проекту «Южный поток» присвоен особый статус на территории республики.

В марте 2013 подписан долгосрочный контракт на поставку российского газа в Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет. Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту, а в будущем - по газопроводу «Южный поток».

В 2012 году «Газпром» поставил в Сербию 1,5 млрд куб. м природного газа.