Официальный курс валют на 25 ноября

20:55, 22 ноября 2013
Общество
2319 0

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

гривня деньги / Фото : ZN.UA

На 25 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

По теме: Эксперт рассказал о причинах падения спроса на доллар

100 USD США – 799.3000 (на 22 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1080.4937 (на 22 ноября – 1076.8170)

10 RUR – 2.4291 (на 22 ноября – 2.4208)

Все курсы валют на 25 ноября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter