Официальный курс валют на 25 ноября
20:55, 22 ноября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
НБУ установил курс гривни / Фото : ZN.UA
На 25 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 22 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1080.4937 (на 22 ноября – 1076.8170)
10 RUR – 2.4291 (на 22 ноября – 2.4208)
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