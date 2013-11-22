Официальный курс валют на 25 ноября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 25 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Эксперт рассказал о причинах падения спроса на доллар 100 USD США – 799.3000 (на 22 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1080.4937 (на 22 ноября – 1076.8170) 10 RUR – 2.4291 (на 22 ноября – 2.4208) Все курсы валют на 25 ноября

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