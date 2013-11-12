Эксперт рассказал о причинах падения спроса на доллар

Такое мнение высказал начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов, - сообщает система TRDATA.

«Рынок наличной иностранной валюты в октябре оставался стабильным. Клиенты обменных пунктов валюты приобрели 1,8 млрд. долларов, тогда как в октябре 2011 и 2012 годов объемы покупки иностранной валюты составляли 2,5 млрд. долларов и 3,3 млрд. долларов соответственно», - сказал он.

По словам специалиста, нетто-покупка иностранной валюты на официальном наличном рынке составила лишь 0,2 млрд. долларов, тогда как в сентябре 2012 года составила 2,2 млрд. долларов.

«В нынешнем году девальвационная обеспокоенность населения существенно ниже, чем осенью 2012 года. Это подтверждается и динамикой депозитов: по нашим оценкам, в октябре продолжался активный рост вкладов населения в гривне, тогда как средства клиентов в иностранной валюте практически не прирастали. При этом важно учитывать, что ставки по гривневым депозитам сейчас существенно ниже, чем год тому назад», - заметил Блинов.

Таким образом, по его мнению, давление наличного рынка на межбанковский рынок практически отсутствует.

В частности, в прошедшем месяце нетто-интервенции НБУ на межбанковском рынке составили только 297 млн. долларов. Для сравнения, в октябре 2011-2012 годов НБУ продавал по 1,5-1,8 млрд. долларов золотовалютных резервов за месяц.