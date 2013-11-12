Эксперт рассказал о причинах падения спроса на доллар

14:34, 12 ноября 2013
Общество
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Этой осенью  давление  наличного  рынка  на межбанковский рынок практически отсутствует.

Девальвационная обеспокоенность населения существенно ниже

Такое мнение высказал начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов, - сообщает система TRDATA.

«Рынок  наличной  иностранной  валюты  в  октябре  оставался  стабильным.  Клиенты  обменных пунктов  валюты  приобрели  1,8  млрд. долларов,  тогда  как  в  октябре  2011  и  2012  годов  объемы покупки  иностранной  валюты  составляли 2,5  млрд. долларов  и  3,3  млрд. долларов  соответственно», - сказал он.

По словам специалиста, нетто-покупка иностранной валюты на официальном наличном рынке составила лишь 0,2 млрд. долларов, тогда как в  сентябре 2012  года  составила 2,2  млрд. долларов.

«В  нынешнем  году  девальвационная обеспокоенность населения существенно ниже, чем осенью 2012 года. Это подтверждается и динамикой  депозитов:  по  нашим  оценкам,  в  октябре  продолжался  активный  рост  вкладов населения  в  гривне,  тогда  как  средства  клиентов  в  иностранной  валюте  практически  не прирастали.  При  этом  важно  учитывать,  что  ставки  по  гривневым  депозитам  сейчас существенно  ниже,  чем  год  тому  назад», - заметил Блинов.

Таким  образом,  по его мнению, давление  наличного  рынка  на межбанковский рынок практически отсутствует.

В частности, в прошедшем месяце нетто-интервенции НБУ на межбанковском рынке составили только 297 млн. долларов. Для сравнения, в октябре 2011-2012 годов НБУ продавал по 1,5-1,8 млрд. долларов золотовалютных резервов за месяц.

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