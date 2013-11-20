Азаров говорил с Медведевым 2 часа

Переговоры премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева продолжались в течение двух часов.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры походили как в формате тет-а-тет, так и с участием представителей украинской и российской делегаций.

Как сообщал УНИАН, ранее Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины сообщил, что Азаров и Медведев в ходе встречи остановились на вопросах, которые сегодня обсуждались во время заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ. В частности, стороны коснулись соглашений о доступе к трубопроводному транспорту, о свободной торговле услугами и о постепенном ограничении экспортных пошлин, реализация которых позволит активизировать торгово-экономические отношения в рамках Содружества.