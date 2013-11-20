«Сименс» уточнил информацию о сотрудничестве с «Метинвестом»

7-го ноября было опубликовано интервью с Корнелиусом Гранигом, генеральным директором компании «Сименс Украина».

"Комментируя финансовую ситуацию в металлургической отрасли Украины и, говоря, что Метинвесту необходимо финансирование, "Cименс" исходил из общепринятого факта, что заемный капитал дешевле собственного, поэтому поиски финансирования - распространенная практика на мировом рынке для больших компаний с хорошей репутацией", - говориться в сообщении компании "Сименс", переданном УНИАН.

"Концерн "Сименс" имел ввиду общую ситуацию на металлургическом рынке и общую нехватку ликвидных средств, что никоим образом не подразумевает негативных оценок финансовой ситуации группы "Метинвест". На мировом рынке многие крупные компании испытывают затруднения с ликвидными средствами, особенно если им приходится заниматься масштабной модернизацией предприятий и много инвестировать собственных и заемных средств. Но это совершенно не означает, что данные предприятия имеют финансовые проблемы.

Компания «Сименс» приносит группе «Метинвест» свои извинения", - сообщает немецкий промышленный концерн.

В упомянутом интервью УНИАН президент "Сименс Украина" Корнелиус Граниг, рассказывая о планах украинских компаний о модернизации своих предприятий совместно с "Сименс", высказал мнение о том, что уже согласованные проекты модернизации многих заводов нуждаются в финансировании, которое украинские фирмы ищут в виде кредитов за рубежом.