Президент «Сименс Украина»: Украина может стать «европейским Китаем»(ЧАСТЬ І)

Siemens AG – далее по тексту – «Сименс» - один из самых больших технологических консорциумов мира. Журнал «Форбс» оценивал общую стоимость активов компании на конец 2012-го года в 134,4 миллиарда долларов. Для сравнения, по данным того же «Форбс», стоимость активов крупнейшей украинской корпорации – СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову (до покупки «Укртелекома», совершенной в этом году), колебалась в пределах всего $16 миллиардов (по данным аудиторской компании PricewaterhouseCooper – 30 млрд. долл.). «Сименс» работает на всех континентах планеты в 190 странах мира, что делает его, наряду с футбольной организацией FIFA и The Coca-Cola Company одним из трех мировых лидеров среди компаний и организаций по географии присутствия.

Хотя для обывателя бренд «Сименс» ассоциируется с немецкой бытовой техникой, на самом деле, ничего, чем мог бы воспользоваться обычный потребитель, концерн не производит. Бытовую технику марки «Сименс» с 1953 года продает и собирает на своих заводах другая немецкая фирма – «Bosch», которой «Сименс» разрешил использование своего имени в обмен на получение части доходов с продаж. «Сименс» - это компания, производящая средства производства: турбины для электростанций, компрессоры для ГТС, поезда, оборудование для металлургических заводов, высокотехнологичные медицинские приборы (например, устройства МРТ и компьютерные томографы, приборы для проведения лучевой терапии и УЗИ), и прочие сложные машины. Кроме этого, «Сименс» известен как один из крупнейших игроков на рынке услуг по модернизации и проектированию – заводов, транспортных развязок, «зеленых зданий» и т.п.

Для крупных инвесторов присутствие таких компаний, как «Сименс», в таких странах, как Украина – важный индикатор состоятельности экономики страны. На