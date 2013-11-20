Официальный курс валют на 21 ноября

18:29, 20 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

/ Фото : zn.ua

На 21 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 20 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1081.2131 (на 20 ноября – 1079.2149)

10 RUR – 2.4412 (на 20 ноября – 2.4511)

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