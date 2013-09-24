Нацбанк не собирается отказываться от управляемого курса гривни

Об этом в эфире «Главной программы» на телеканале ICTV заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ.

«Обменный курс в сентябре, как и в предыдущем месяце находился примерно на уровне тех значений, которые комфортны, привычны для бизнеса и по прошлому, и по позапрошлому годам. Поэтому не видим ни фундаментальных причин, ни ситуативных причин, которые бы могли нарушить стабильность курса гривни относительно других валют», — сказал Литвицкий.

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В то же время руководитель группы советников отметил, что на протяжении многих лет осенью наблюдаются попытки спекулянтов пошатнуть курс гривни. Но сейчас НБУ располагает значительным арсеналом инструментов для недопущения спекулятивных атак на гривню.

«За 12 лет работы в НБУ я не помню такой осени, когда не происходила бы своего рода «аттестация» или «тестирование» Национального банка на крепость его валютно-резервной, валютно-курсовой политики. В сентябре минувшего года, помните, перед выборами, были еще более значительные спекуляции, в том числе политические спекуляции. И некоторые думали, что после выборов Нацбанк отойдет от политики курсовой стабильности и позволит безграничные колебания, откроет пути для валютных спекулянтов. Но мы и далее будем защищать политику плавающего курса всегда имея в виду, что это управляемый курс. И когда на колебания курса влияют какие-то психологические факторы, спекулятивные, не рыночные — мы будем вмешиваться», — заявил Литвицкий.