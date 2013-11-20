На Житомирщине браконьеры избили саперными лопатками инспекторов рыбохраны

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Прокуратурой Попельнянского района утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) в отношении жителей района.

Установлено, что двое граждан умышленно нанесли легкие телесные повреждения инспекторам управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в области, во время выполнения ими служебных обязанностей.

Таким образом, рыбаки осуществляли незаконный лов рыбы, пытались помешать инспекторам рыбоохраны прекратить их противоправные действия.

Уголовное производство, в котором прокуратура района осуществляла процессуальное руководство предварительного расследования, направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным пресс-службы Главного управления охраны водных и биоресурсов в Киеве, досадный инцидент произошел 26 июля этого года. Тогда группа из четырех инспекторов Житомиррибоохороны обнаружила незаконные сетки для ловли рыбы на реке Роставица возле села Голубятин Попельнянского района Житомирской области. Несколько неизвестных на лодке сначала избили одного инспектора. Затем инспекторы заставили нарушителей высадиться на берег, где на браконьеров уже ждали знакомые. Там снова возник конфликт, во время которого инспекторов избили веслами и саперной лопаткой. Инспекторов тогда отправили в больницу и провели необходимые медицинские процедуры.

Правоохранители же расследовали это дело.