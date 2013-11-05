Глава Минфина: Проект бюджета-2014 формируется с учетом выполнения требования МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Международного экономического форума сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Мы закладываем то, что мы не будем снижать ставки», - сказал министр. – «Чисто математически (в случае одномоментного снижения ставок с 1 января 2014 года до 17% для НДС и до 16% налога на прибыль - УНИАН) - это недополучения в бюджет порядка 25 млрд грн».

По теме: Минфин рассматривает три сценария бюджетного плана на 2014 год

Министр также сказал, что на сегодняшний день с МВФ согласовывается не только вопрос налоговых ставок. «Сейчас ведутся плотные консультации с МВФ, нужно согласовать с ними все макропоказатели и естественно, как только согласуем – это основополагающие вещи – сразу покажем. Есть разные варианты, рассматриваем ситуации. В ближайшие две недели будет четкая картина», - сказал министр.

Он также сообщил, что в ближайшие две недели можно ожидать и проекта бюджета на 2014 год, который будет содержать повышения социальных стандартов. «Надо смотреть реально на вещи. Мы не будем нарушать социальных вещей. У нас существенный разрыв между минимальной зарплатой и максимальной зарплатой. Понижать соцстандарты мы не собираемся», - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что и в текущем году все социальные выплаты будут профинансированы. «У нас достаточно ресурсов, мы все выплачиваем», - сказал Колобов, призвав не поддаваться панике относительно низких показателей остатков средств на счетах Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В середине октября в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с 1 января 2014 года из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Позднее премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил о том, что вопрос снижения налоговых ставок обсуждался с представителями миссии МВФ, работавшей в Украине во второй половине октября.