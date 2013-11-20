Четырем подозреваемым по "врадиевскому делу" продлили арест

Первомайский городской районный суд продлил четырем подозреваемым по "врадиевскому делу" меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания 20 ноября сообщила председательствующая судья Татьяна Маржина.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Кроме того суд отклонил ходатайство защитника подсудимого Михаила Кудринского Григория Гузя об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

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28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.