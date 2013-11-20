Подозреваемый в ограблениях выгнал милицию из своего дома и угрожал взорвать его

В Виннице 19 ноября мужчина во время изъятия арсенала, угрожая оружием, выгнал милицию и пообещал взорвать дом.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, во время проведения санкционированного обыска в жилье 43-летнего жителя Винницы, который подозревается в совершении краж с проникновением в жилье, хозяин неожиданно достал огнестрельное оружие и, угрожая его применить, приказал правоохранителям покинуть дом.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа милиции, бойцы спецподразделения «Беркут» и «Сокол». Руководил операцией начальник УМВД Украины в Винницкой области генерал Виктор Русин.

«С девяти часов вечера до двух ночи через окно велись переговоры со злоумышленником. Он сообщил, что дом и входная дверь заминированы, и в любое мгновение он все взорвет», - рассказал Русин.

По его словам, после переговоров удалось уговорить мужчину добровольно выдать оружие, которое находилось в доме. Через зарешеченное окно он ночью передал часть оружия - три гранаты, пистолет, автомат с глушителем неустановленной марки и два ножа с признаками холодного оружия, и пообещал, что утром впустит работников милиции в помещение.

После этого на протяжении ночи на контакт хозяин дома больше не шел, работники милиции обеспечивали безопасность прилегающей территории, было перекрыто движение транспорта и близлежащая территория.

В 10 часов утра злоумышленник согласился впустить генерала в дом и выдать работникам милиции остальное оружие.

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Теперь на месте события работает следственно-оперативная группа милиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты. Из дома задержанного изымается оружие и боеприпасы, в частности, гранаты, пистолеты, винтовки. Задержанный дает показания.

Следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, задержанный будет отвечать в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.