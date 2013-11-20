Завтра в Украине пройдут дожди

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°, в восточных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°.

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В Киеве и области в четверг ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.