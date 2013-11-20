В Одессе задержали иностранного студента по подозрению в убийстве

В Одессе милиция задержала иностранного студента по подозрению в убийстве. Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в дежурную часть Портофранковского отдела милиции Одессы поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что на перекрестке улиц Дворянская и Новосельского находится труп мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Следственно-оперативная группа установила личность погибшего - им оказался 26-летний житель Черновицкой области, приехавший в Одессу с целью трудоустройства.

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Как выяснили правоохранители, около 05.00 18 ноября двое парней шли по улице Новосельского. Проходя недалеко от студенческих общежитий, у одного из них зазвонил телефон. Аппарат плохо работал и на момент разговора совсем отключился. Мужчина разозлился и громко нецензурно выругался.

«Как раз в это время у одного из общежитий находилась компания студентов. Молодые люди только вернулись с дискотеки, где праздновали День студента, и спокойно беседовали», - рассказали в отделе.

Один из студентов решил, что прохожий адресовал оскорбления ему, подбежал к ним, начал агрессивно себя вести и угрожать ножом. В ходе конфликта он нанес 26-летнему мужчине смертельное ножевое ранение.

В совершении данного преступления изобличен студент одного из Одесских вузов, 20-летний гражданин иностранного государства. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъят нож и джинсы с пятнами темно-бурого цвета.

По данному факту, следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Студент в содеянном сознался. Ему сообщено о подозрении. Приморским районным судом Одессы студенту избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.