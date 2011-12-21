26-летний безработный ножом убил одного подростка и еще одного – ранил

В Хмельницкой области 26-летний местный житель ножом убил одного подростка и еще одного – ранил.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел, это произошло вчера, 20 декабря, в селе в Изяславском района области.

«На улице 26-летний безработный местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры убил ножом 15-летнего ученика общеобразовательной школы и причинил телесные повреждения 14-летнему жителю этого же села, также ученику общеобразовательной школы», - говорится в сообщении.

Пострадавший подросток госпитализирован. Правонарушитель задержан.