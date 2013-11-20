Активы банков Украины в октябре выросли на 0,8%

По информации НБУ, с начала года рост активов банковской системы составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%.

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В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63%, вложения в ценные бумаги - 9,2%, дебиторская задолженность - 6,7%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства, банковские металлы и средства в Нацбанке - 5,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%, начисленные доходы к получению - 4,1%.

Обязательства банков в октябре выросли на 1% - до 1,062 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 428,8 млрд грн, или 40,4%, средства субъектов хозяйствования - 215,9 млрд грн, или 20,3%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,5 млрд грн, или 9,9%.

Капитал банков в октябре вырос на 0,6% - до 182,3 млрд грн и составил 14,6% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1,4% и на 1 ноября составил 183,5 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2013 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 1,7% - до 1,234 трлн грн, с начала года рост составил 9,5%. Общие активы банков выросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, с начала года рост составил 7,8%.

Общий объем остатков по кредитам в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте. Остатки по кредитам, предоставленным орлицам, выросли в сентябре на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд. горн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

По оценкам банкиров, прирост кредитов банковской системы по юрлицам в сентябре текущего года является самым большим за последние два года, с сентября 2011 года. В то же время, банкиры не оценивают данное событие как полноценное восстановление кредитования, поскольку свыше половины прироста по кредитам в сентябре обеспечили несколько банков из ІІІ-IV групп по классификации НБУ (средние и небольшие банки по объему активов).

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.