Япония возобновила смертные казни через повешение

В Японии впервые с сентября 2005 года приведена в исполнение смертная казнь. Как уточняет BBC, это первая казнь со времени прихода к власти нового премьера Синдзо Абэ. Напомним, Япония наравне с Соединенными Штатами остается промышленно развитой страной, где смертная казнь еще применяется. При этом предыдущий министр юстиции заявлял, что смертная казнь противоречит его убеждениям буддиста.

В день католического Рождества в Японии повесили четверых приговоренных. Один из них - водитель такси из Хиросимы, который убил девочку и трех женщин. Самый старший из преступников - 77-летний мужчина, признанный виновным в преступлении почти двадцать лет назад и все это время дожидавшийся своего наказания, отмечает ВВС.

Для Японии такой долгий срок между судом и приведением приговора в исполнение - обычное явление. Приговоренные ждут казни достаточно долго, подчас больше десяти лет, а сама система приведения смертных приговоров в исполнение окружена тайной. Только с ноября 1998 года министерство юстиции стало сообщать о казнях, однако имена повешенных официально не объявляются. Держатся в секрете также места, где расположены виселицы.

При прежнем министре юстиции Японии не был подписан ни один приказ о смертной казни, поскольку политик выступал решительно против этой меры наказания. Сэйкен Сугиура объяснял, что повешение противоречит его вере и буддистскому мировосприятию. Но Сугиуру осенью заменили на другого министра, члена нового кабинета Синдзо Абэ.

"Международная амнистия" и другие правозащитные организации критикуют японские власти за то, что они не отменяют смертную казнь. К тому же, о приведении вердикта в исполнение приговоренным сообщают лишь непосредственно перед казнью, лишая их возможности попрощаться с родственниками и друзьями.

ИТАР-ТАСС напоминает, что среди наиболее известных приговоренных к смертной казни - свыше 10 членов экстремистской секты "Аум Синрикё", включая ее верховного предводителя Сёко Асахару. И хотя со времени самого громкого преступления боевиков секты - газовой атаки в токийском метро - прошло уже свыше 11 лет, ни один из них до сих пор не казнен.

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