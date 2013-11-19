В Украине скоро могут запретить финансовые пирамиды

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект Закона о запрещении финансовых пирамид в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 310 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагается установить, что в Украине запрещается преднамеренное создание условий для финансовой пирамиды, предложение участия в ней или привлечение (получение) финансовых активов с помощью финансовой пирамиды.

Отмечается, что финансовой пирамидой являются любые операции с финансовыми активами (средства, ценные бумаги, долговые обязательства и право требования долга, которые не отнесены к ценным бумагам), осуществляемые физическими или юридическими лицами с целью приобретения или возможности приобретения выгоды для себя или других лиц за счет перераспределения активов других лиц, в частности без осуществления фактической хозяйственной деятельности.

При этом к финансовой пирамиде не принадлежат операции с финансовыми активами, осуществляемыми финансовыми учреждениями во время предоставления ими финансовых услуг, определенных статьей 4 Закона Украины “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг” или законами по вопросам регуляции отдельных рынков финансовых услуг.

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Кроме того, законопроектом также предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, в котором, в частности, устанавливается, что преднамеренное создание условий для финансовой пирамиды, предложение участия в ней или привлечение (получение) финансовых активов с помощью финансовой пирамиды — карается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — караются ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они совершены в крупных размерах или путем осуществления незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей, — караются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, — караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

В то же время отмечается, что действия, предусмотренные этой статьей, считаются совершенными в крупном размере в случае, когда сумма операций с финансовыми активами в 250 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; в особо крупном размере — в случае, когда сумма операций с финансовыми активами в 600 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.