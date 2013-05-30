В Нацкомфинуслуг рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Если же у организации таких разрешительных документов нет, скорее всего, это финансовая пирамида и связываться с ней не следует - рассказал в эфире телеканала БТБ Борис Визиров, глава Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Кроме того, по словам Визирова, явным признаком того, что организация является пирамидой, может служить то, что зачастую мошенники предлагают получить доходы, которые в разы превышают обычную доходность банковских депозитов или других законных финансовых или инвестиционных инструментов. В то же время, как напомнил чиновник, любая пирамида разно или поздно рухнет, а ее участники просто потеряют свои деньги.

"Сегодня существует система жесткого контроля со стороны НБУ, Нацфинуслуг, Нацкомиссии по регулированию фондового рынка. Поэтому в первую очередь человек должен задать вопрос - есть ли у организации определенные законодательством разрешительные документы на осуществление финансовой деятельности, есть ли лицензия от какого-то из регуляторов, чем организация гарантирует возврат средств. Привлекательные предложения, которые сегодня существуют на рынке и предлагают людям моментальное обогащение, нужно очень трезво и четко анализировать", - рассказал Визиров. Он отметил, что любой человек всегда может обратиться напрямую к комиссии по финуслугам и получить информацию о законности деятельности той или иной организации, кроме того, информация о всех компаниях, которые осуществляют законную финансовую деятельность доступна сайте регулятора. В то же время глава Нацфинуслуг заверил, сегодня существует отлаженная система сотрудничества с Министерством внутренних дел, Министерством доходов и сборов, что помогает более эффективно защищать граждан от финансовых пирамид и разного рода мошенников.

Говоря о привлекательных условиях, которые предлагают финансовые пирамиды, Борис Визиров сказал, что любая пирамида рано или поздно рушится, и не следует рассчитывать на моментальное "обогащение". "Чтобы запустить финансовую пирамиду, сначала любая финансовая схема для своей "раскрутки" частично выполняет свои обязательства, чтобы увеличить число участников и, соответственно, денег. Но когда "пирамида" достигает определенного объема, ее организаторы понимают, что дальше выплачивать доходы просто невозможно и она валится. После краха пирамиды остается маленький процент людей, которые на ней обогатились и в несколько сотен раз больше тех, кто потерял свои деньги", - пояснил глава Нацфинуслуг.

Как отметил Визиров, Комиссия всегда следит за появлением незаконных финансовых схем и реагирует на обращения граждан, если они обращаются к Нацфинуслуг.