Кабмин подал законопроект о запрете финансовых пирамид

Соответствующий законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине зарегистрирован в парламенте 3 апреля (№2700), полный текст документа на сайте отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение об утверждении законопроекта о запрете финансовых пирамид, разработанного Нацкомиссией по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг, 11 марта. Законопроект определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона.

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Осенью 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, растяжки и надписи на тротуарах, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011». Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

В мае 2012 года пирамида рухнула, несмотря на все сообщения ее руководителей о несостоятельности таких сообщений. Тогда же Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг предложила установить уголовную ответственность за создание «финансовых пирамид».