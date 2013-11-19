В Украине алименты привяжут к инфляции

«Раньше на этот счет не было единой практики: какие-то судьи становились на сторону жен, а какие-то — мужей. Теперь же сумму фиксированных алиментов должны будут индексировать — их размер определяется в гривнах, а не в процентах от дохода супруга. Согласно действующему законодательству, размер алиментов сегодня не может быть ниже 30% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — от 291,60 до 363,00 грн. в месяц, пишут «Вести».

С 1 декабря 2013 г. сумма еще будет расти», — рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Юристы уверены, что новое решение ВСУ спровоцирует увеличение количества исков разведенных пар друг к другу. «Скорее всего, количество споров будет расти», — говорит Кравец.

В чем сегодня сомневаются эксперты — это в эффективности судебных решений. «Дел об утверждении сумм алиментов и об их выплатах рассматривается и выигрывается достаточно много. Что происходит значительно реже — это фактическая выплата этих самых алиментов. Взыскать их в последнее время все сложнее», — отметил управляющий партнер юрфирмы «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.