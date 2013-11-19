В Черном море зафиксировано два землетрясения
01:03, 19 ноября 2013Общество
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За период с 9 ноября по 15 ноября в Черном море было зарегистрировано два слабых местных землетрясения.
Интенсивность в эпицентре составила менее одного балла
Об этом сообщила пресс-служба Республиканского комитета АРК по строительству и архитектуре.
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Землетрясения произошли на расстоянии более 110 км от Симферополя. Интенсивность в эпицентре составила менее одного балла.
В ближней зоне произошло 3 землетрясения – два в Турции и одно в Греции.
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