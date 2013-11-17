Сильное землетрясения произошло на юге Атлантики
12:31, 17 ноября 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в воскресенье южной части Атлантического океана
Землетрясению подверглась южная часть Атлантического Океана
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в воскресенье южной части Атлантического акеана, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения находился в Море Скоша между Южными Оркнейскими островами и островами Южная Георгия и Южными Сандвичевыми. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Оперативная информация о возможном возникновении цунами не поступала.
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