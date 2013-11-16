На Житомирщине активисты выкопали танк Т-34

В конце этой недели в селе Турбовка Попельнянского района Житомирской области поисковики раскопали среди поля в земле подбитый немцами танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в сельсовете Турбовки.

По словам Турбовского сельского головы Феодосия Масюка, танк обнаружили среди поля активисты поисковой организации «Обелиск». До понедельника здесь планируют завершить раскопки и найти остатки тел погибших воинов.

Раскопки на кукурузном поле активисты поисковой организации проводили после изучения соответствующих архивных материалов.

Поисковики предполагают, что найденные ими остатки танка могут принадлежать воинам танковой колонны «Московский комсомолец».

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По данным поисковиков и историков, танк был подбит и остался здесь после боев с немцами, которые проходили в этих местах в 1943 году во время Житомирско-Бердичевской наступательной операции.

В дальнейшем танк отреставрируют и передадут в музей.

Справка УНИАН. Во время Великой Отечественной войны Житомирско-Бердичевская наступательная операция советских войск первого Украинского фронта была проведена с целью уничтожения Корсунь-Шевченковской группировки противника. Операция также была частью стратегического наступления советских войск на нацистов в Правобережной Украине.