В Азербайджане танк разнес остановку (фото)

В Азербайджане произошло ДТП с участием танка, сообщает Contact.az. В результате инцидента, по данным местной администрации, никто не пострадал.

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Танк принадлежит одной из войсковых частей, размещенных в этом районе. Причина ДТП пока неизвестна. Сообщается, что военнослужащий, управлявший танком, «не смог остановить боевую машину», сообщает Lenta.ru.

На место происшествия, по информации Haqqin.az, прибыли военные и сотрудники полиции, которые запретили вести там съемку. Несколько человек, успевших сделать фотографии, были задержаны.