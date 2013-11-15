"Дешевых" обитателей зоопарка на Черниговщине забивают, чтобы кормить дорогих - СМИ

По информации директора зоопарка Зинаиды Максименко, обнародованной в областной газете "вестник Ч", на казначейских счетах с лета находится 0,5 млн грн непроплаченных средств, поскольку эти расходы принадлежат к незащищенным статьям. Не проплачиваются платежки с 30 мая 2013 года.

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"Приходится забивать иногда менее ценных животных. У нас есть козы, овцы – приходится их. Старых, выбракованных. А также птицу: уток, кур. Не говорю, что животных очень часто забиваем. Но иногда, когда не чем кормить. Каждый наш работник уже приносит из дома, что может", - прокомментировала ситуацию Максименко "Вестник Ч".

По ее словам, подкармливают животных дети с местной станции юных натуралистов - приносят молоко, яйца, также местное предприятие "Куковицкий" дает мясо в долг и по сниженным ценам.

"Молоко нужно и обезьянкам, и леопарду-самке, и львятам. Не каждый день, но нужно. И яйца нужны по два-три в неделю всем", - рассказала директор газете.

Но сейчас у животных в зоопарке совсем нет моркови и свеклы, которые едят и медведи, и копытные, и обезьянки, и птицы.

В этом году, как и в прошлом, бурые медведи в зоопарке в октябре не залегли в спячку. "Может, еще и потому, что погода теплая. Но может, и потому что недокормленные", - допускает директор зоопарка.

Когда корреспондент УНИАН позвонила по телефону в зоопарк и спросила у директора о ситуации, директор положила трубку. Затем ее телефон был занят.

Справка УНИАН: Менский зоопарк – единственный в Украине, расположенный в сельской местности, его площадь 3 га. Был создан 1977 года по инициативе местного жителя Геннадия Полосьмака.

Коллекция животных насчитывает около 600 особей более 120 видов, 32 из которых занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Ежегодно в зоопарке бывают до 50 тысяч посетителей.