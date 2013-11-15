Официальный курс валют на 18 ноября
18:13, 15 ноября 2013Общество
1395 0
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
НБУ установил курс гривни / Фото : Дзеркало тижня
На 18 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 15 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1075.8578 (на 15 ноября – 1073.9395)
10 RUR – 2.4458 (на 15 ноября – 2.4453)
Читайте также: Инфляция в октябре составила 0,4% - Госстат
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter