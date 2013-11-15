В Украине только у каждого пятого дошкольника нет дефектов в произношении (видео)

В Украине у детей стали чаще появляться дефекты речи. К кабинетам логопедов выстраиваются очереди, потому что статистика свидетельствует, что восемь из десяти дошкольников не могут правильно произносить звуки. На это влияют различные факторы, начиная от протекания беременности, родовых травм и заканчивая болезнями в раннем возрасте.

Читайте также: В мире все больше полных детей

В сюжете говорится, что и среди взрослых дефекты речи достаточно распространенные. По статистике, недостатки в произношении звуков имеют трое из десяти взрослых.