В Украине только у каждого пятого дошкольника нет дефектов в произношении (видео)
15:55, 15 ноября 2013Общество
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Восемь из десяти украинских дошкольников и трое из десяти взрослых произносят звуки с ошибками.
В Украине у детей стали чаще появляться дефекты речи. К кабинетам логопедов выстраиваются очереди, потому что статистика свидетельствует, что восемь из десяти дошкольников не могут правильно произносить звуки. На это влияют различные факторы, начиная от протекания беременности, родовых травм и заканчивая болезнями в раннем возрасте.
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В сюжете говорится, что и среди взрослых дефекты речи достаточно распространенные. По статистике, недостатки в произношении звуков имеют трое из десяти взрослых.
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