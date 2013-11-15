Перенос осенних каникул в Ужгороде был принят с нарушениями - прокуратура

Прокуратура выявила нарушения закона во время принятия решения о перенесении осенних каникул в Ужгороде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, прокуратура города Ужгорода установила, что решением «О перенесении сроков осенних каникул» были нарушены требования ч. 3 ст. 15 закона о доступе к публичной информации.

Как объяснил прокурор города Ужгорода Иван Штефанюк, прокуратурой города проведена проверка и установлено, что внеочередным заседанием исполнительного комитета Ужгородского городского совета от 25 октября 2013 года было принято решение о перенесении осенних каникул в общеобразовательных учебных заведениях города на зимний период.

При этом п. 3 ст. 15 закона о доступе к публичной информации предусматривает, что проекты решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, должны быть обнародованы не позже чем за 20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия.

Кроме того, в нарушение ст. 4 закона о местном самоуправлении, которая определяет, что местное самоуправление в Украине осуществляется на основе гласности, проект вышеуказанного решения не был предварительно обнародован на официальном портале Ужгородского горсовета.

Также прокурорской проверкой установлено, что должностными лицами нарушен и регламент исполнительного комитета Ужгородского горсовета, пункт 4.17 которого определяет, что «решения исполкома в случаях определенных законом, доводятся к сведению населения».

«Более того, вопреки требованиям действующего законодательства, разработчиком проекта решения исполнительного комитета не проведено ни одного анализа до обнародования проекта с целью получения замечаний и предложений, обсуждения этого вопроса и определения ожидаемых результатов принятия предложенного решения», - добавил прокурор.

Установлено, что органы местного самоуправления не обеспечили надлежащего информирования населения, в частности учеников общеобразовательных учебных заведений города и родителей, о решении о перенесении каникул. Следствием такого бездействия должностных лиц Ужгородского городского совета стали события 28 октября.

Учитывая изложенное, прокурор Штефанюк внес представление Ужгородскому городскому председателю, в котором потребовал провести служебную проверку относительно бездействия служебных лиц управления образования Ужгородского городского совета при подготовке и принятии решения исполнительного комитета Ужгородского городского совета, и решить вопрос относительно привлечения к ответственности виновных лиц за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, ослабление организации работы по вопросам соблюдения требований законов о местном самоуправлении и о доступе к публичной информации.

Как сообщал УНИАН, 28 октября около 2 тысяч школьников и их родителей собрались на митинг перед зданием Ужгородского городского совета, протестуя против отмены осенних каникул. После этого они продолжили акцию у здания Закарпатской облгосадминистрации, которая издала распоряжение о рекомендации органам местного самоуправления перенести осенние каникулы в учебных заведениях области, которые должны были проходить с 28 по 31 октября, и присоединить их к зимним каникулам в этом же учебном году.