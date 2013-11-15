Сегодня ночью в Украину придут заморозки

Завтра в Украине осадков не ожидаются, ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Южном побережье Крыма 3-5° тепла; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11°.

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В Киеве и области в субботу - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.