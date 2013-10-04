Синоптики рассказали, какую погоду ждать зимой

«Хотя я такого за всю свою жизнь не помню, а мне уже 72 года», — говорит нам народный синоптик Валерий Некрасов. Но тепло еще придет. «С 7 октября будет теплее, в течение недели бабьего лета ожидается 13–17 градусов днем и около пяти ночью, а с 15-го опять похолодает, — продолжает Некрасов. — Первые заморозки начнутся только с 15 ноября. А зима придет с 4 декабря, но к Новому году все подтает», передает газета Вести.

Уже с 15 января, прогнозирует он, зима устаканится: будет 15, максимум — 20, градусов ниже нуля. Также не согласен Некрасов с прогнозом американских и немецких коллег, обещающих нам снежный апокалипсис, причем еще похлеще, чем в прошлом.

«Зима будет малоснежная, с умеренными морозами. Не верьте, когда вам обещают Сибирь с -30, — говорит Некрасов. — Но вместе с тем, зима будет длинная. Потеплеет лишь в конце апреля. А в мае уже будем носить майки». Между тем количество постов о погодных аномалиях в соцсетях, похоже, побило рекорд новостей о Кейт Миддлтон, родившей сына. Пользователи в «Фейсбуке» шутят: «Бабы, где ваше лето?», а сайты карпатских курортов запестрели поздравлениями с первым снегом. Кстати, по данным Укргидрометцентра, еще раньше, 27 сентября, первый снег выпал в 1907 году, а в 1902-м — только 1 января.