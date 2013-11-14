Комитет ВР не поддержал проект о свободной продаже "травматики"

Как сообщается на сайте парламента, в ходе обсуждения правительственного законопроекта №3066 члены комитета высказали ряд замечаний. Акцентировалось внимание и на заключении Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады.

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В частности, эксперты считают, что дополнительного анализа и изучения требует вопрос о предоставлении гражданам Украины, достигшим 25-летнего возраста, права на приобретение пистолетов и револьверов отечественного производства с резиновыми пулями несмертельного действия (травматическое оружие).

По мнению народных депутатов, сопроводительные документы к законопроекту должны содержать более детальное обоснование необходимости его принятия, социально-экономические, правовые и другие последствия его практического применения.