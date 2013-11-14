Двуязычие замедляет старческое слабоумие

Двуязычные люди заболевают старческим слабоумием или деменцией почти на пять лет позже, чем люди, пользующиеся только одним языком. Таковы результаты канадско-индийского исследования. Одинаковые результаты были получены также среди неграмотных участников исследования.

Выводы исследовательской группы интересны и тем, что раньше не было известно, связаны ли подобные результаты с двуязычием или просто с высоким уровнем образования подопытных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology, сообщает Yle.fi.

По сравнению с теми, кто говорит на одном языке, двуязычные заболевали на 4,5 года позже, в частности, болезнью Альцгеймера. Эти результаты были одинаковы для разных категорий участников, независимо от их уровня образования и грамотности, пола, профессии или места жительства.

Согласно доминирующему теоретическому взгляду, мозг двуязычных не только должен производить смену одного языка на другой, но и активно заглушать использование одного из языков. Это, в свою очередь, является определенной зарядкой для мозга, пишут исследователи.

На следующем этапе исследования ученые хотят проверить, работает ли тот же принцип в том случае, когда второй язык выучен во взрослом возрасте. По предварительным данным, эта гипотеза подтверждается.

В исследовании принимали участие 650 индийцев с диагнозом деменции, из которых 390 пользовались всю жизнь двумя языками.