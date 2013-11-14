Двуязычие замедляет старческое слабоумие
Результаты исследования были одинаковы среди разных категорий участников, независимо от их уровня образования, пола, профессии или места жительства.
Двуязычные люди заболевают старческим слабоумием или деменцией почти на пять лет позже, чем люди, пользующиеся только одним языком. Таковы результаты канадско-индийского исследования. Одинаковые результаты были получены также среди неграмотных участников исследования.
Выводы исследовательской группы интересны и тем, что раньше не было известно, связаны ли подобные результаты с двуязычием или просто с высоким уровнем образования подопытных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology, сообщает Yle.fi.
По сравнению с теми, кто говорит на одном языке, двуязычные заболевали на 4,5 года позже, в частности, болезнью Альцгеймера. Эти результаты были одинаковы для разных категорий участников, независимо от их уровня образования и грамотности, пола, профессии или места жительства.
Согласно доминирующему теоретическому взгляду, мозг двуязычных не только должен производить смену одного языка на другой, но и активно заглушать использование одного из языков. Это, в свою очередь, является определенной зарядкой для мозга, пишут исследователи.
На следующем этапе исследования ученые хотят проверить, работает ли тот же принцип в том случае, когда второй язык выучен во взрослом возрасте. По предварительным данным, эта гипотеза подтверждается.
В исследовании принимали участие 650 индийцев с диагнозом деменции, из которых 390 пользовались всю жизнь двумя языками.