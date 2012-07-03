Регионалы уже подумывают закрепить двуязычие в Конституции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по его словам, «впервые за 20 лет независимости нашего государства украинский народ получил закон, принятия которого от нас требовали институции ООН, Европарламента и Совета Европы».

В.Колесниченко убежден, что этим законом «мы подтвердили европейский выбор Украины и то, что у нас интересы прав человека являются приоритетными». «Партия регионов обещала реализовать права человека на родной язык, и мы выполнили свое обещание», - подчеркнул он.

Он добавил, что следующий этап – это рассмотрение в рамках работы Конституционной ассамблеи вопроса возможной легализации официального двуязычия.

«Мы понимаем, что это позволит объединить Украину и обеспечить стабильное процветание единого независимого Украинского государства», - заявил В.Колесниченко.