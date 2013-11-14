Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО

По результатам выборов, которые состоялись 13 ноября в рамках 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Украина избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2013-2017 гг.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, из 185 стран - членов ЮНЕСКО, которые приняли участие в голосовании, Украину поддержали 169 стран.

В департаменте отметили, что избрание Украины в этот руководящий орган ЮНЕСКО будет способствовать усилению авторитета государства как активной и ответственной страны - члена ЮНЕСКО, которая вносит заметный вклад в деятельность этой Организации, в том числе касающейся реализации инициатив по расширению международного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры.

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Исполнительный совет ЮНЕСКО является одним из двух (вместе с Генеральной конференцией) руководящих органов ЮНЕСКО. В состав Совета входят 58 стран - членов ЮНЕСКО.

Председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО является первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко.

За период членства в ЮНЕСКО с 12 мая 1954 года Украина трижды избиралась в Исполнительный совет: 1981–1985 гг., 1995–1999 гг. и 2001–2005 гг.