ЮНЕСКО включила Херсонес в список всемирного наследия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе представительства ЕС в Украине, к многочисленной официальной делегации также приобщились Хосе Роман Леон Лора, руководитель отдела экономического сотрудничества, социального и регионального развития Представительства ЕС в Украине, и Энцо Дамиане, Координатор объединенной инициативы ЕС по АРК и Севастополю.

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Древнему городу, который расположен в пределах Севастополя, был присвоен статус объекта мирового наследия 23 июня 2013 года во время 37-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Камбодже. Предшествовала этому масштабная подготовка при участии местной команды и специалистов проектов ЕС - «Исследования для популяризации культурного наследия в Крыму» и «Поддержка и диверсификация крымского туризма». Херсонес стал одним из более 1000 объектов мирового наследия.

«Факт того, что Херсонес отныне будет значиться в списке Всемирного наследия, означает не только то, что он окажется на мировой карте культурного наследия и туризма, с ним связанного», - отметил Леон Лора и добавил: «Это также является ключевым фактором улучшения общего подхода к управлению культурным наследием в Украине в целом и в Крыму в частности». По его словам, внесение в престижный реестр предусматривает четкие обязательства для центральной и региональной власти в Украине. «Должны быть взяты активные обязательства по сохранению, а также, что не менее важно, - обеспечению прозрачности и подотчетности в управлении наследием и его охране. Эта номинация, активно поддерживаемая Евросоюзом, - это честь и вызов для украинской власти», - подытожил Леон Лора.

Как отмечается в сообщении, «Европейский Союз активно поддерживает охрану культурного наследия АР Крым с 2011 года. В частности, в рамках проектов ЕС «Исследования для популяризации культурного наследия в Крыму» и «Поддержка и диверсификация крымского туризма» были предоставлены консультации местным экспертам по всем аспектам подготовки Херсонеса Таврического и его хоры к внесению во всемирное наследие ЮНЕСКО. Город номинировали как «Древний город Херсонес Таврический и его хора V в. до н.э. – XIV в. н.е.» по двум критериям (II) и (V). Благодаря европейскому содействию удалось завершить подготовку досье для номинации и плана управления, необходимых для успешной подачи заявки в ЮНЕСКО». «ЕС и в дальнейшем будет поддерживать исследование и защиту этого культурного памятника», заверили в представительстве.