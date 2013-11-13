В Харькове грабители напали на обменник и избили двух россиян

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, сегодня около 6:30 в дежурную часть Московского райотдела поступило сообщение о том, что по улице Академика Павлова на парковке возле супермаркета «Таргет» происходит драка.

На месте происшествия работники следственно-оперативной группы установили, что конфликт произошел возле обменного пункта валют. Неизвестные лица пытались завладеть деньгами украинского предпринимателя, который является владельцем пункта обмена валют.

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От действий дерзких злоумышленников также пострадали граждане России, которые оказались в эпицентре событий, - именно в это время они осуществляли обмен своей национальной валюты. Двое россиян получили незначительные телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

После совершения нападения неизвестные быстро скрылись с места происшествия.

Через несколько минут они совершили хулиганские действия на территории одного из ресторанов Московского района – разбили окна и стеклянные двери заведения и также быстро скрылись.

Милиция разыскивает злоумышленников, опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает также сумму ущерба, причиненного обменному пункту и ресторану.

Это событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УКУ (разбой).

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 ноября, в Харькове четверо молодчиков совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин. Во время задержания злоумышленников были ранены охранник магазина и милиционер.