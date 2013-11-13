«Мотор-Сич» сделал рекламу из ролика повстанцев, сбивающих вертолет в Сирии (видео)

Кадры, снятые сирийскими повстанцами, показывают прямое попадание зенитной ракеты в двигатель сирийского вертолета Ми-8, принадлежащего правительственный войскам, сообщает theaviationist.com.

Для того, чтобы продемонстрировать качество своей продукции, концерн «Мотор Сич», производитель авиационных двигателей для вертолетов и самолетов создал на базе этого видеоролика рекламу своих двигателей.

В видеоролике видно, как зенитная ракета попадает прямо в двигатель летящего вертолета Ми-8, раздается огненный взрыв и идет дым, однако несмотря на прямое попадание, двигатель производства «Мотор-Сич» продолжает работать а вертолет продолжает полет.

На протяжении всего ролика слышны выкрики повстанцев "Аллах Акбар!", тогда как уже в конце ролика появляется эмблема компании "Мотор-Сич" с надписью "Моторсич Акбар".