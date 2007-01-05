Табачник пообешал полностью выплатить пенсии и денежную помощь в январе

Правительство в январе 2007 года выделило из госбюджета 2,5 млрд. гривен на выплату пенсий и денежной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня во время ознакомления с работой управлений Пенсионного фонда в г. Киеве и Киевской области.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, банковские учреждения, Госказначейство, Пенсионный фонд и предприятия почтовой связи начали выплату пенсий со 2 января.

В частности, Пенсионный фонд Украины с 1 января 2007 года осуществил пересчет размеров всех пенсий и надбавок в соответствии с ростом прожиточного минимума, в результате чего размер пенсионной выплаты увеличился и составлял в январе 475 гривен.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что Пенсионный фонд в 2007 году определен органом по выполнению функций по назначению пенсий силовых структур. По его словам, на финансирование пенсий для военнослужащих из Государственного бюджета будут выделены 10,3 млрд. гривен. “Учитывая передачу органам Фонда этих функций, месячная потребность в средствах на пенсионные выплаты в январе составляет 7,4 млрд. гривен”, - добавил он.

Общая сумма уже осуществленного финансирования по состоянию на 5 января составила 3,1 млрд. гривен, или 41,8% от месячной потребности. “Нужно отметить, что из Государственного бюджета на эти цели лишь в январе 2007 года выделены 2,5 млрд. гривен, в том числе 845 млн. гривен - на пенсии военнослужащих, что соответствует месячной потребности, и до конца текущего месяца выплата пенсий и денежной помощи будет обеспечена в полном объеме”, - подчеркнул вице-премьер-министр Украины.