В центре Одессы нашли 20 килограмм ртути
21:35, 12 ноября 2013Общество
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В Одесском вузе, расположенном в центре города, сегодня, 12 ноября, обнаружено 20 кг ртути
В Одессе нашли 20 кг ртути / Фото : site-metall.com
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 10:00 в спасательную службу Одессы поступило сообщение о том, что в институте холода, криотехнологий и экоэнергетики им.Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий обнаружен баллон с неизвестным веществом.
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Спасатели, прибыв на место происшествия (ул. Дворянская) установили, что в баллоне находится около 20 кг ртути. Опасное вещество изъято и перевезено в химико-радиометрическую лабораторию, где она будет храниться на складе. Пострадавших по время обнаружения находки нет.
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