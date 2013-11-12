В центре Одессы нашли 20 килограмм ртути

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 10:00 в спасательную службу Одессы поступило сообщение о том, что в институте холода, криотехнологий и экоэнергетики им.Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий обнаружен баллон с неизвестным веществом.

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Спасатели, прибыв на место происшествия (ул. Дворянская) установили, что в баллоне находится около 20 кг ртути. Опасное вещество изъято и перевезено в химико-радиометрическую лабораторию, где она будет храниться на складе. Пострадавших по время обнаружения находки нет.